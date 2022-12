Sołowjow grozi Polsce: Mogę sobie wyobrazić, jak wkraczają do Warszawy

Rosyjska propaganda grozi Polsce wkroczeniem kadyrowców do Warszawy

- Mogę sobie z łatwością wyobrazić, że siły specjalne Achmat wkraczają do Warszawy, sprawdzić jak się ma sytuacja - powiedział propagandysta. - Kto ma ich powstrzymać? IRIS, który udowodniono, że jest nieskuteczny. Nie mogą obronić Kijowa, a w Niemczech nie ma nic - stwierdził Sołowjow.

Achmat to jednostka specjalna Rosgwardii, w szeregi której zwerbowano ponad 2000 osób. Jej bojownicy są gotowi do wyjazdu na Ukrainę - mówił czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow. Z kolei IRIS to niemiecki system obrony przeciwlotniczej także dostarczany Ukrainie w ramach międzynarodowej pomocy.