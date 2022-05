Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew pojawił się na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Warszawie, by złożyć kwiaty z okazji Dnia Zwycięstwa. Został wówczas zaatakowany przez Ukraińców, którzy zebrali się, by potępić wojnę. W pewnym momencie w kierunku ambasadora podbiegła grupa, która oblała go czerwoną farbą. Cały w czerwonej farbie, Andriejew stał bezradnie i czekał na możliwość opuszczenia cmentarza. Ambasadora otoczył policyjny kordon, który osłaniał go przed dalszymi atakami.

- Jestem dumny ze swojego prezydenta - powiedział Siergiej Andriejew na odchodne. - Faszyści! - krzyczeli w tle protestujący. - Te terytoria nie należą do Ukrainy - dodał, odnosząc się do ogłoszonej przez Rosję niezależności Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Ambasador odjechał z trudem, tłum nie chciał go przepuścić.

9 maja w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa - symbol zwycięstwa ZSRR nad III Rzeszą. W Rosji miała dziś miejsce wielka parada wojskowa. Podczas uroczystości przemówił prezydent Rosji Władimir Putin.

Zdjęcie Siergiej Andriejew w trakcie awantury / Piotr Molecki / East News

Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie i zajmuje obszar 19 hektarów. Powstał kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, ma charakter rozległego parku. Spoczywają tam szczątki ponad 20 tys. żołnierzy poległych w latach 1944-1945.