Dolary, funty brytyjskie i biżuteria - to łupy wojenne, jakie znaleziono przy jednym z rosyjskich żołnierzy, który zginął podczas inwazji na Ukrainę. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował na Facebooku post, w którym pisze o szabrowaniu domów i zbrodniach wojennych popełnianych przez żołnierzy Federacji Rosyjskiej.

"Druga armia na świecie to fikcja. W rzeczywistości żołnierze Federacji Rosyjskiej to szabrownicy, nikczemnicy i zbrodniarze wojenni. Jeden z nich nie doniósł łupu" - czytamy we wpisie.

Wojna w Ukrainie. Rosyjscy żołnierze okradają domy

Strona ukraińska niejednokrotnie informowała o zbrodniczych poczynaniach rosyjskich żołnierzy. W środę 30 marca Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym wrogi żołnierz w rozmowie z żoną przyznaje się do kradzieży. W odpowiedzi małżonka prosi go, by "brał co się da".

"Rosyjscy żołnierze tak się zhańbili, że grabież w ukraińskich domach stała się dla nich niczym wycieczka do supermarketu" - czytamy w poście z nagraniem.

Wcześniej, bo w 26. dobie walk Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował w mediach społecznościowych, że rosyjskie wojska kradną żywność, samochody i dobra materialne.

"Okupanci kontynuują terroryzowanie ludności i grabieże na zajętych terytoriach żołnierze rosyjscy kradną samochody, żywność i inne zasoby materialne" - podawał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.