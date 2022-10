22 lipca w Stambule przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ podpisali umowy o odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów przez Morze Czarne i cieśniny tureckie. Porozumienie zawarto na 120 dni (czyli do 19 listopada) z możliwością jego przedłużenia. Blokada eksportu była skutkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę rozpoczętej 24 lutego br.

W poniedziałek rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow poinformował, że Moskwa zwróciła się do ONZ o dane dotyczące przeznaczenia i odbiorców końcowych ukraińskich dostaw zboża. Szef rosyjskiej dyplomacji dodał, że od tych danych będą zależały korekty w zawartej w Stambule umowie.

Zełenski: Rosja stara się hamować eksport

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że Rosja stara się zahamować eksport zboża ukraińskiego i że w sztucznej kolejce oczekuje już ponad 150 statków. Ocenił, że z powodu działań Rosji nie zdołano wyeksportować około 3 mln ton żywności.

- Wróg czyni wszystko, by zahamować nasz eksport zboża. Dzisiaj ponad 150 statków oczekuje w kolejce, by mogła wywiązać się z kontraktów dotyczących dostaw naszej produkcji rolnej. Jest to sztuczna kolejka. Pojawiła się tylko dlatego, że Rosja świadomie wstrzymuje żeglugę statków - powiedział Zełenski.

Podkreślił, że każdy dzień, który statki wiozące żywność spędzają w kolejce, oznacza wzrost napięć politycznych i społecznych w krajach, do których Ukraina eksportuje te produkty.