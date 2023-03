- Rosyjska grupa Wagnera przejęła pełną kontrolę nad wschodnią częścią Bachmutu - powiedział w środę Jewgienij Prigożyn, założyciel grupy w nagraniu głosowym na platformie Telegram.

- Wszystko na wschód od rzeki Bachmutka jest całkowicie pod kontrolą Wagnera - dodał. Agencja Reutera, która cytuje wypowiedź "kucharza Putina" nie była jednak w stanie niezależnie zweryfikować tych doniesień. "Prigożyn wydał wcześniej kilka przedwczesnych twierdzeń o sukcesie" - zaznaczył Reuters.

Wojna w Ukrainie. Walki o Bachmut

Sytuacja w Bachmucie jest ciężka, od dłuższego czasu toczą się tam zaciekłe walki. W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał podczas wieczornego wystąpienia, że podczas spotkania z dowództwem jednomyślnie zdecydowano o tym, że należy wzmocnić obronę w mieście.

Wcześniej w poniedziałek gen. Syrski przekazał, że "walki o Bachmut osiągnęły najwyższy poziom intensywności".

Z kolei Instytut Badań nad Wojną (ISW) odniósł się do wtorkowej wypowiedzi prezydenta Ukrainy, gdzie stwierdził, że "hipotetyczne zdobycie przez Rosjan Bachmutu zapewni okupantom "otwartą drogę" do kluczowych miast w obwodzie donieckim". ISW jednak oceniło, że siłom rosyjskim brakuje zdolności do wykorzystania taktycznego zdobycia miasta i prawdopodobnie po jego zajęciu nastąpiłaby szybka kulminacja walk.