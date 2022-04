W czwartkowym wydaniu "Rz" opublikowano wyniki badania, w którym spytano respondentów, kto powinien ponosić koszty utrzymania ukraińskich uchodźców w Polsce. Według opublikowanych wyników - 61,4 proc. pytanych uważa, że za pomoc uchodźcom zapłacić powinna Unia Europejska.

"Około jednej czwartej respondentów wskazuje rząd, a niespełna 9 proc. tych, którzy sami pomocy uciekinierom udzielają" - czytamy na łamach gazety.

Co myślą wyborcy PiS, a co wyborcy opozycji?

Jak podaje "Rz" o tym, że pieniądze na pomoc powinna dać Unia, przekonanych jest 84 proc. zwolenników obecnej władzy, wśród wyborców opozycji to 51 proc.

Reklama

Badanie IBRIS przeprowadzono 1-2 kwietnia 2022 r. na ogólnopolskiej próbie tysiąca respondentów.

2,5 mln uchodźców przekroczyło polską granicę

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy ponad 2,5 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. We wtorek funkcjonariusze odprawili 21 tys. podróżnych, a w środę do godziny 7 rano - 4,7 tys. osób.

Jak dodano, od 24 lutego w przeciwnym kierunku - z Polski do Ukrainy wyjechało 485 tys. osób.