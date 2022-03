Polska zablokowała rachunki bankowe rosyjskiej ambasady. Poinformował o tym w czwartek ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew.

Premier Mateusz Morawiecki był pytany na konferencji prasowej, czy ta informacja jest prawdziwa. Potwierdził ją, jednak nie zdradził szczegółów.

Ambasador Rosji zapowiada odwet

- My mamy prawo do własnych działań - mówił w środę ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew. Pytany o to, czy Federacja Rosyjska zdecyduje się na działania odwetowe, zaznaczył: "na pewno".

Wcześniej polskie władze poinformowały o wydaleniu 45 rosyjskich dyplomatów podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz tego kraju. Dyplomata mówił też o wojnie w Ukrainie. - Fanatyczni naziści chowają się za plecami cywilów - stwierdził Andriejew, tłumacząc bombardowanie Mariupola. - Z powodu nazistów jest wiele ofiar - dodał.

Andriejew był pytany także o działania Rosji w Ukrainie. - My stosujemy broń wysoce precyzyjną i tylko wobec obiektów wojskowych - zaznaczył. Pytany o to, jak jego słowa mają się do relacji z oblężonego i bombardowanego Mariupola, dyplomata stwierdził, że "fanatyczni naziści chowają się za plecami cywilów". - To jak z tym szpitalem. Okazało się, ze nie ma tam ani kobiet, ani dzieci - stwierdził.



- Siły ukraińskie są bardzo liczne. Dobrze przygotowały się do tej wojny przy pomocy państw zachodnich - dodał Andriejew, po czym poprawił się i zaznaczył, że walki w Ukrainie to "specjalna operacja wojskowa".

