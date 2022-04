Łukaszenka domaga się udziału w negocjacjach Ukraina-Rosja

- Po raz pierwszy chcę nakreślić nasze stanowisko, na które zwrócono uwagę ministra spraw zagranicznych, a MSZ otrzymało polecenie jego realizacji. Bez udziału Białorusi nie może być negocjacji - zapowiedział Alaksandr Łukaszenka.

Przywódca Białorusi tłumaczył, że takie stanowisko nie wynika z tego, że jego kraj ma udział w wojnie taki jak Rosja. Natomiast jego zdaniem uczestnictwo Mińska w negocjacjach jest konieczne, ponieważ konflikt toczy się zaraz za granicami jego kraju.

- Jestem absolutnie przekonany i wiem, że Rosja rozumie to stanowisko. I nie ma w tym nic złego, ale będzie to sprzeczne z intencją Zachodu - powiedział Łukaszenka i zaznaczył, że kierowane przez niego państwo nie będzie "tańczyć do melodii Zachodu".

Białoruś a wojna na Ukrainie

Oficjalnie wojska białoruskie nie biorą udziału w rozpoczętej 24 lutego rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z jej terytorium jednak część armii Federacji Rosyjskiej uderzyła na sąsiada.

W ostatnich tygodniach istniały spore obawy odnośnie włączenia się białoruskich żołnierzy do wojny. Razem z przesunięciem ciężaru inwazji rosyjskiej z kierunku kijowskiego na wschód w okolice Donbasu, obawy te zmalały.

"Ukraińskie władze nie spodziewają się, że białoruskie wojsko przyłączy się teraz do inwazji na Ukrainę" - informowała 23 marca agencja Unian, cytując wypowiedź doradcy ukraińskiego prezydent Ołeksija Arestowicza.

- Prawdopodobieństwo, że Alaksandr Łukaszenka zdecyduje się wziąć udział w wojnie wynosi "od 15 do 20 procent" - oświadczył wtedy współpracownik Wołodymyra Zełenskiego.