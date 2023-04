Blinken rozmawiał z Ławrowem. Tematem zatrzymanie amerykańskiego dziennikarza

Rosja: Aresztowanie dziennikarza Evana Gershkovicha

Sąd w Moskwie aresztował w czwartek po południu korespondenta "Wall Street Journal" Evana Gershkovicha , którego służny zatrzymały wcześniej w Jekaterynburgu. Służby zarzucają mu szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych. - To nie pierwszy znany człowiek Zachodu złapany za rękę (na nielegalnych działaniach - red.) - przekazała rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa.



Gershkovich ma przebywać w areszcie co najmniej do 29 maja. Jego sprawa została oznaczona przez wymiar sprawiedliwości jako "ściśle tajna". Prawnik dziennikarza, cytowany przez agencję Reutera, przekazał, że nie został wpuszczony na posiedzenie. Poinformował też, że jego klient nie przyznaje się do winy.

Evan Gershkovich jest korespondentem moskiewskiego biura amerykańskiej gazety "Wall Street Journal". Zajmował się m.in. opisywaniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wcześniej w czwartek niezależny portal Meduza poinformował, że Gershkovich zaginął w Jekaterynburgu i że przez ostatnią dobę nie było z nim kontaktu.

Gershkovich przyjechał na Ural, by napisać materiał o Grupie Wagnera , formacji wysyłającej najemników do walk przeciwko Ukrainie.