Zacharowa oskarża Zachód

Nie czekając na wyniki jakiegokolwiek śledztwa, swoimi wnioskami podzieliła się na Telegramie rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa.

"Dzisiejszy atak na most Krymski został przeprowadzony przez reżim kijowski. Ten reżim jest terrorystyczny i ma wszelkie cechy międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej" - przekazała przedstawicielka państwa-agresora, które od ponad roku prowadzi wyniszczającą wojnę.

Propagandystka dodała, że decyzję o rzekomym ataku podejmują ukraińscy urzędnicy i wojsko "przy bezpośrednim udziale amerykańskich i brytyjskich agencji wywiadowczych oraz polityków".

"Stany Zjednoczone i Wielka Brytania są odpowiedzialne za strukturę państwa terrorystycznego" - podsumowała, nie prezentując żadnych dowodów na poparcie swoich tez.

Miedwiediew: Wysadzić domy ich rodzin

Tezę o "terrorystach" powieli kolejny rosyjski propagandysta - Dmitrij Miedwiediew. Były prezydent i premier, a aktualnie wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji stwierdził, że rzekomi "zamachowcy" rozumieją jedynie "język siły" i "nieludzkie, osobiste metody".

"Dlatego trzeba wysadzać ich domy i domy ich rodzin. Znaleźć i zlikwidować ich wspólników, porzucając słodką ideę procesu nad nimi" - stwierdził.

Miedwiediew dodał, że "najważniejszym zadaniem" jest "zniszczenie najwyższego kierownictwa grup terrorystycznych". "Bez względu, w jakich szczelinach ukrywają się te owady. To trudne, ale możliwe" - dodał.

Kto stoi za atakiem? Różne wersje Ukraińców

To, kto tak naprawdę stoi za atakiem na most Krymski, starała się ustalić "Ukraińska Prawda". Źródła redakcji w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przekazały dziennikarzom, że była to wspólna operacja SBU oraz marynarki wojennej. W godzinach porannych w poniedziałek SBU zamieściła na swoim Telegramie żartobliwy wierszyk, w którym nawiązała do ostatniego ataku na most w październiku.

Jednocześnie szefowa centrum prasowego Dowództwa Operacyjnego "Południe" Natalia Humeniuk nie wyklucza, że eksplozje mogły być efektem rosyjskiej prowokacji. Rzekomy "atak" Ukraińców może być pretekstem do nieprzedłużenia wygasającego w poniedziałek porozumienia zbożowego.

- Tworzenie takich prowokacji, o których okupacyjne władze Krymu natychmiast bardzo głośno informują, jest typowym sposobem rozwiązywania problemów przez władze Krymu i kraju agresora - przekazała Humeniuk na antenie ukraińskiego telemaratonu.

