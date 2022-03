Ukraina - Rosja Ostrzał elektrowni atomowej w Zaporożu. Ekspert mówi o możliwych skutkach

Rosja zaatakowała największą w Ukrainie i w Europie elektrownię atomową w Zaporożu. W wyniku ostrzału naruszony został budynek szkoleniowy na terenie elektrowni. Sama elektrownia atomowa nie jest uszkodzona. Zarówno polskie jak i międzynarodowe agencje odpowiedzialne za bezpieczeństwo atomowe zapewniają, że żaden z reaktorów nie został uszkodzony i nie ma zagrożenia radiacyjnego.



Zaporoże: Reaktory w elektrowni atomowej są bezpieczne

Reaktory są bezpieczne - poinformowano. Pracuje jeden z nich, pozostałe pięć wyłączono.

- Na terenie zaporoskiej elektrowni jądrowej nie doszło do uszkodzeń systemów ważnych dla bezpieczeństwa jądrowego - poinformował Łukasz Młynarkiewicz, prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Atak w Zaporożu. Jaka sytuacja w Polsce?

- Nie odnotowano wzrostu poziomu promieniowania na terenie elektrowni. W normie pozostaje też sytuacja radiacyjna na terenie Polski, nie odbiega ona od stanu sprzed rosyjskiej agresji - zapewnił. Poinformował również, że Polska pozostaje w tej sprawie w kontakcie ze stroną ukraińską.

Młynarkiewicz apelował, by nie ulegać dezinformacji. - Miejmy świadomość, że toczy się wojna informacyjna - powiedział. Tłumaczył, że aktualnie nie ma konieczności przyjmowania preparatów ze stabilnym jodem. - Może to mieć szkodliwe skutki dla zdrowia i życia - podkreślił.

Państwowa Agencja Atomistyki 24 godziny na dobę prowadzi monitorowanie sytuacji radiacyjnej w kraju. Każdy może je na bieżąco sprawdzać.

Zdjęcie Obszar elektrowni atomowej w Zaporożu; źródło: Google Earth /

Płyn Lugola. Dlaczego nie należy go kupować?

Zaporoże to kolejna elektrownia jądrowa, gdzie toczą się walki. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w Czarnobylu. Po tym, jak Rosjanie przejęli kontrolę nad tamtejszą elektrownią atomową, w Polsce odnotowano znaczny wzrost zainteresowania płynem Lugola, który podawany był w naszym kraju po wybuchu czarnobylskiej elektrowni w 1986 roku. Jego sprzedaż w aptekach wzrosła.

Płyn Lugola, który dostaniemy w aptekach, nie nadaje się do spożycia. Jak zaznaczają eksperci, jest to mieszanina nieoczyszczona, którą można stosować wyłącznie zewnętrznie. "Owszem, płyn Lugola może być przeznaczony do wypicia, z tym że taki sposób jego przyjmowania może zalecić lekarz, bądź służby sanitarne, a jego przygotowaniem zajmuje się lekarz farmaceuta" - informuje Interia Zdrowie.