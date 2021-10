Warszawa. Panika w autobusie komunikacji miejskiej. Pasażer trafił do szpitala

Nagły wystrzał płynu chłodniczego wywołał we wtorek panikę w autobusie Warszawskiego Transportu Publicznego. Podróżni chcieli jak najszybciej wyjść na zewnątrz, przez co poturbowali jedną osobę. Poszkodowany pasażer jest teraz pod opieką lekarzy. Pojazd, w którym doszło do awarii, należy do Arrivy, czyli podwykonawcy ZTM.

Zdjęcie Warszawski autobus; zdj. ilustracyjne / Adam Burakowski / Reporter