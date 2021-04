​Komisja Europejska poinformowała, że wszczęła postępowanie prawne przeciwko firmie AstraZeneca za nieprzestrzeganie umowy w sprawie dostawy szczepionek przeciw COVID-19. Koncern ogłosił w komunikacie, że pozew ten jest bezpodstawny, a firma będzie się bronić w sądzie.

Zdjęcie Szczepienia preparatem AstraZeneki / Stefano Guidi /Getty Images

- Komisja rozpoczęła w zeszły piątek postępowanie prawne przeciwko AstraZeneca - powiedział rzecznik KE Stefan De Keersmaecker na konferencji prasowej. Jak wskazał, niektóre warunki umowy nie zostały dotrzymane.

- Firma nie była w stanie przedstawić wiarygodnej strategii, by zapewnić w terminie dostawy do Unii. Dla nas ważne jest, by zapewnić szybkie dostawy odpowiedniej liczby dawek dla Europejczyków, które zostały obiecane w umowie - dodał.

Jak przekazał, pozew, który został złożony przed sądem belgijskim, poparło 27 państw członkowskich UE.





Tłumaczenia wywołują złość w Brukseli

AstraZeneca tłumaczy, że powodem zmniejszonych dostaw są opóźnienia produkcyjne w fabrykach na terenie Unii. Te tłumaczenia wywołują złość w Brukseli, bo koncern dostarcza wszystkie szczepionki do Wielkiej Brytanii zgodnie z planem, bez żadnych opóźnień.

Odpowiedź AstraZeneki

Koncern ogłosił w poniedziałek, że pozew jest bezpodstawny, a firma będzie się bronić w sądzie. Komunikat brytyjsko-szwedzkiego koncernu głosi, że w pełni zastosował się on do umowy z KE, a firma liczy na rozwiązanie konfliktu "tak szybko, jak to możliwe".

Mniej szczepionek niż w umowie

Z danych zaprezentowanych przez KE wynika, że w pierwszym kwartale 2021 r. koncern AstraZeneca dostarczył do UE ok. 30 mln dawek swojej szczepionki. To cztery razy mniej, niż zakładało porozumienie z firmą. Do końca pierwszego kwartału miało być to 120 mln dawek.

Problemy z dostawami wystąpiły również w kwietniu.

Komisja Europejska oświadczyła w czwartek, że nie skorzysta z opcji zakupu 100 mln dodatkowych dawek szczepionki przeciwko COVID-19 tej firmy. Możliwość dodatkowego zakupu była przewidziana w umowie, w ramach której nabyto 300 mln dawek preparatu.

De Keersmaecker powiedział na konferencji prasowej, że termin na skorzystanie z opcji dodatkowego zakupu już upłynął, a Unia Europejska nie planowała skorzystać z tej możliwości.

KE zamówiła od AstraZeneki 300 milionów dawek w ramach umowy obejmującej 400 mln dawek, z czego 100 mln było opcjonalne.

