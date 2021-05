Matura. W Niemczech uczniowie wykradli tematy. Zapadł wyrok

W niemieckim Bambergu trzech uczniów włamało się do gabinetu dyrektora Kaiser-Heinrich-Gymnasium. Z zabezpieczonego sejfu udało im się wykraść zadania maturalne z języka niemieckiego, angielskiego i łaciny. W związku z tym koniczne było ułożenie nowych pytań dla tysięcy egzaminowanych. Teraz, dokładnie rok po tym zdarzeniu, sprawcy usłyszeli wyrok.

Reklama

Zdjęcie Matura; zdj. ilustracyjne /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Osoby, które stanęły w poniedziałek przed bawarskim sądem, włamały się do budynku szkoły w maju 2020 r. Było to możliwe, ponieważ wcześniej udało im się dorobić klucz do gabinetu dyrektora placówki.

Reklama

Jak podaje Deutsche Welle, początkowo chcieli oni wykonać zdjęcia pytań maturalnych i odłożyć je na miejsce. Okazało się jednak, że konieczne będzie rozpiłowanie sejfu i usunięcie plomb z zapieczętowanych kopert, dlatego postanowili ukraść arkusze.

Wyroki więzienia w zawieszeniu

Za kradzież i zniszczenie mienia skazano ich na dziewięć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Trzeciego ucznia, który wcześniej opuścił budynek szkoły, skazano na pół roku w zawieszeniu na dwa lata - informuje Deutsche Welle.

Wyciek sprawdził, że dla niemal 33 tys. maturzystów konieczne było przygotowanie nowych pytań egzaminacyjnych.

Arkusze CKE i proponowane rozwiązania w raporcie "Matura 2021"

Arkusz CKE z języka polskiego na poziomie podstawowym opublikujemy już o godzinie 14:00. W tym samym czasie zaczną się też pojawiać kolejne odpowiedzi, które zaproponuje dla maturzystów nasz ekspert! Arkusze będziemy publikować dla was każdego dnia. Znajdziecie je w naszym raporcie specjalnym "Matura 2021. Arkusze" .



Matura 2021 w reżimie sanitarnym 1 / 7 Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Na zdjęciu: matura 2021 w Liceum Plastycznym w Krakowie Źródło: East News Autor: Artur Barbarowski udostępnij