Wariant Delta w Polsce. Ministerstwo: Blisko 60 proc. zakażonych to osoby do 39 lat

Koronawirus w Polsce

Jak poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski, blisko 60 proc. zakażonych koronawirusem w wariancie Delta to osoby do 39. roku życia. "W grupie najbardziej zaszczepionej (od 60. roku życia) zakażenia wariantem Delta to jedynie 14 proc." - dodał. Podkreślił, szczepionki chronią nas przed nowymi mutacjami koronawirusa.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / Dmitry Rogulin / Getty Images