- W zeszłym tygodniu w ciągu siedmiu dni przekroczyliśmy milion szczepień mimo okresu świątecznego. To dowód na to, że przyspieszamy z Narodowym Programem Szczepień - powiedział na konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk. Minister przekazał także, kto w pierwszej kolejności otrzyma jednodawkowe preparaty firmy Johnson & Johnson i jakie grupy zawodowe będą miały przyspieszone szczepienia.

Zdjęcie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk /Polsatnews.pl

Jak zapowiada KPRM, do końca czerwca ma zostać wykonane 20 mln szczepień przeciw COVID-19. Wcześniej na konferencji prasowej minister Dworczyk mówił o 20 mln szczepień do końca kwietnia, pomyłkę tę sprostowała kancelaria premiera.

Dworczyk, który jest pełnomocnikiem rządu ds. programu szczepień, przekazał, że zapisanych lub zaszczepionych osób z grupy wiekowej powyżej 70 lat jest 70 proc. W grupie wiekowej 60-69 lat zapisanych lub zaszczepionych na szczepienie jest w sumie 51 proc. osób.

Minister przypomniał też o harmonogram zapisów na szczepienia. Prezentuje się on następująco:



Zdjęcie Kalendarz rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 dla kolejnych roczników / KPRM / materiały prasowe

Jak przekazał minister, od północy zarejestrowało się na szczepienia 64 tysiące chętnych z rocznika 1962, a rejestracja na razie przebiega bez przeszkód. - Do końca maja mamy półtora miliona wolnych terminów - to są zarówno sloty wewnętrzne, jak i zewnętrzne, ale to są wszystko wolne miejsca, które będą się - jestem przekonany - sukcesywnie wypełniały - powiedział szef KPRM.



Zastrzegł, że są powiaty, w których jest problem z terminami szczepień. - W tej chwili pracujemy nad tym, żeby wesprzeć punkty szczepień w tych powiatach tak, żeby nie trzeba dalej jeździć, żeby każdy zainteresowany pacjent miał jak najbliżej siebie punkt szczepień - zapewnił Dworczyk. Więcej TUTAJ .





Przyspieszenie szczepień w pięciu grupach

- W przypadku pięciu grup zawodowych minister zdrowia zgodził się na szczepienie ich w trybie priorytetowym, dotyczy to 1800 osób - zapowiedział szef KPRM.

Chodzi o: dyspozytorów ratownictwa medycznego i centrów powiadamiania, pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, pracowników CeZ - instytucji odpowiadającej za obsługę informatyczną wszystkich procesów realizowanych w ramach MZ, również za obsługę informatyczną i działanie centralnego kalendarza szczepień i systemów niezbędnych do zamawiania szczepionek, pracowników Chmury Krajowej, która obsługuje w tym zakresie system centralnej rejestracji i centralnego kalendarza szczepień oraz pracowników instytucji dostarczających tlen do szpitali.



Dla kogo szczepionka Johnson & Johnson?

Minister przekazał, że szczepionka Johnson & Johnson - w związku z tym, że jest jednodawkowa - zostanie skierowana w pierwszej kolejności do wyjazdowych zespołów szczepiennych, którzy podają szczepionki pacjentom z ograniczoną mobilnością.



W najbliższą środę do Polski ma dotrzeć 120 tys. szczepionek tej firmy.



Do tej pory - jak wynika z rządowych danych - w Polsce wykonano już 7 687 617 szczepień przeciw COVID-19, z tego 5 581 068 stanowi pierwsza dawka, a 2 106 549 druga. Pierwsze wakcyny podano 27 grudnia 2020.

Stan epidemii w Polsce

Od początku epidemii w naszym kraju w wyniku COVID-19 zmarło już 58 481 pacjentów, a wykryto w sumie 2 586 647 zakażeń. Minionej doby zmarło 61 osób i potwierdzono 12 013 zakażeń.

Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Śląsku - 1831, Mazowszu 1809, najmniej w woj. podlaskim - 167.

Pozostałe przypadki pochodzą z województw: dolnośląskiego (1214), wielkopolskiego (1125), małopolskiego (1079), pomorskiego (727), łódzkiego (722), podkarpackiego (623), kujawsko-pomorskiego (524),zachodniopomorskiego (484), świętokrzyskiego (371), lubelskiego (357), lubuskiego (295), opolskiego (293), warmińsko-mazurskiego (230).

