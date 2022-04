Liczba zakażeń koronawirusem - jak podkreślił naukowiec z łódzkiego Uniwersytetu Medycznego - jest w Polsce dalece niedoszacowana. - Obecnie nie testujemy zbyt często lub wcale. Testy są teraz na skierowanie i tylko dla pacjentów, u których podejrzewa się COVID-19 - wskazał Banach.

- Nie podejmuję się powiedzieć, jaka jest realna liczba dziennych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 - zaznaczył, przypominając, że ostatnio liczba zakażeń przekracza tysiąc potwierdzonych przypadków dziennie (1097 przypadków zakażeń 22 kwietnia). - Wciąż jednak jest dziennie od kilkunastu do kilkudziesięciu zgonów w związku COVID-19. To nadal budzi duży niepokój - przekazał.

- Jeżeli cały czas wszyscy się odważają porównywać to - niesłusznie - do grypy, to przecież, w skali miesiąca, nie mamy teraz tylu przypadków zgonów w wyniku powikłań pogrypowych, ile dziennie jest zgonów w związku z COVID-19 - zwrócił uwagę epidemiolog chorób serca i naczyń.

Różnice między Polską a Europą zachodnią

Naukowiec ocenił, że obawy budzą też różnice między wskaźnikami zakażeń koronawirusem w Polsce i w państwach zachodniej Europy. - Jeśli widzimy nagle od 160 tysięcy do 200 tysięcy nowych przypadków w Niemczech i Wielkiej Brytanii, a w Polsce, jakbyśmy byli 'narodem wybranym', jest ich tysiąc dziennie, to co się dzieje na naszej granicy, że wirus przez nią nie przechodzi? Proszę wybaczyć ironię, ale, czy nasza granica cudownie powstrzymuje SARS-CoV-2? - pytał lekarz.

- Taka sytuacja odbije się na zdrowiu populacyjnym i na tzw. długu zdrowotnym - przewidywał.

Prof. Banach kwestionuje rezygnację ze szczepionek

- Jesienią tego roku będzie najprawdopodobniej, jak w poprzednich latach pandemii, dużo więcej przypadków zakażeń i zachorowań. Może być istotny wzrost liczby hospitalizacji w związku z COVID-19 - mówił Banach. - Zamknięcie szpitali, wycofanie się z zamówień części szczepionek - gdzie na przykład w USA jest już powszechnie podawana czwarta dawka - budzą moje ogromne wątpliwości. Tak jakbyśmy zupełnie nie odrobili lekcji z ostatnich dwóch lat - podkreślił.

Profesor powiedział, że ciągle powinno się zachęcać do szczepień przeciwko COVID-19. - To jest idealny moment na szczepienia, czyli w takim czasie, jak teraz, kiedy jest mniejsza skala zachorowań - zachęcał.

Banach pytany o to, czy obecnie są większe problemy z leczeniem chorób przewlekłych niż w pandemii, odpowiedział, że kłopoty z leczeniem tych chorób były i przed wybuchem pandemii. - Bo nasz system opieki zdrowotnej nie był do tego nigdy przygotowany. Mamy wciąż olbrzymią liczbę udarów, zawałów, nowotworów, na przykład w porównaniu z krajami zachodniej Europy - przypomniał. - Niestety, pandemia te słabości sytemu ochrony zdrowia uwidoczniła - dodał.

Prof. Banach: Obrzydliwe plotki o Ukraińcach

Profesor po raz kolejny zaapelował, aby w obliczu pandemii i rosyjskiej inwazji na Ukrainę - co spowodowało, że polskiemu systemowi ochrony zdrowia przybyło wielu pacjentów, którzy uciekli przed wojną - nie powtarzać niesprawdzonych informacji o placówkach służby zdrowia.

- Nie wierzmy, że Ukraińcy 'są przyjmowani poza kolejnością' albo mają jakieś 'specjalne względy', bo to wyjątkowo obrzydliwe plotki. Wszyscy pacjenci u nas są traktowani równo - podsumował prof. Maciej Banach.