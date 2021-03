Nowe obostrzenia na Wielkanoc. Od najbliższej soboty w kraju zostają zaostrzone restrykcje związane z pandemią koronawirusa - ogłosili na specjalnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Nowe zasady będą obowiązywały przez dwa tygodnie.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki (L) i minister zdrowia Adam Niedzielski (P) podczas konferencji prasowej w KPRM / Paweł Supernak / PAP

- Polska znajduje się obecnie w najtrudniejszym momencie pandemii. Napór trzeciej fali jest bardzo silny - mówił na konferencji premier.

- Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia. Jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, za którą nie będziemy w stanie leczyć obywateli. Musimy uniknąć takiego scenariusza - powiedział Morawiecki.

Dlatego też rząd zdecydował o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń, które mają uzupełnić już te istniejące. - Myślę, że ludzie to rozumieją. Że czasem musimy zaostrzać, a czasem luzować obostrzenia. Ponieważ jednocześnie musimy walczyć o kilka spraw - zdrowie i życie Polaków oraz ich miejsca pracy - tłumaczył premier.

Morawiecki zaapelował też do opozycji. - Potrzebujemy narodowej solidarności. Dlatego apeluję do opozycji - jeśli nie potraficie działać z rządem, to nie zaostrzajcie - prosił.

Szef rządu zwrócił się też do Polaków o nieprzemieszczanie się w czasie świąt wielkanocnych oraz spędzenie ich w gronie tylko najbliższej rodziny.



- To trudny apel, bo to święta, które mają nieść nadzieję, radość, i myślę że już niedługo potem ta nadzieja, ta radość będzie do Polski wracała na skutek programu szczepień - dodał.



Przypomniał, że do Polski ma zostać dostarczonych ponad siedem mln dawek szczepionek, "a dzięki temu będziemy mogli uzyskiwać coraz to wyższą odporność zbiorową".

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej / INTERIA.PL

Nowe obostrzenia

Szczegóły nowych obostrzeń przedstawił minister zdrowia Adam Niedzielski. - Średni poziom zachorowań w Polsce osiągnął już 24,5 tysiąca - powiedział minister i dodał, że należy spodziewać się jeszcze większego obłożenia szpitali i przypadków ciężkich zachorowań na COVID-19.

- Przykład woj. śląskiego pokazuje, jak szybko sytuacja z przeciętnej w skali kraju, może zmienić się na najgorszą. Dziś woj. śląskie jest liderem liczby zakażeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców - powiedział Niedzielski.



Jako przykład działania obostrzeń podał z kolei woj. warmińsko-mazurskie, w którym restrykcje zostały wprowadzone najwcześniej. - Logika działania obostrzeń sprawdza się bardzo dobrze - podkreślił.

Na konferencji prasowej szef resortu zdrowia podkreślał konieczność zapewnienia odpowiedniej bazy łóżkowej dla pacjentów covidowych.



Przypomniał, że 15 marca przy liczbie łóżek 29 tys. rząd postawił cel stworzenia dodatkowych 8 tys. miejsc w perspektywie dwóch tygodni.



- W tej chwili mamy 90-procentową realizację tego celu. Według dzisiejszych danych dostępnych w systemie covidowym jest już 36 tys. 231 łóżek, czyli o ponad 6 tys. zwiększyliśmy w stosunku do 15 marca bazę łóżkową - powiedział Niedzielski.



Szef resortu zdrowia podkreślił, że podobne działania dotyczą respiratorów. Zaznaczył jednak, że coraz więcej pacjentów, w tym młodszych, trafia w ciężkich stanach do szpitali.



- Porównując trzecią falę z falą drugą widzimy, że jest ona bardziej dolegliwa zarówno na poziomie hospitalizacji, jak i na poziomie wykorzystania łóżek respiratorowych - dodał Niedzielski.

Szczegóły lockdownu

- Jesteśmy w sytuacji kryzysowej, w sytuacji ciężkiej i nie możemy sobie już pozwolić na myślenie logiką, 'co można otworzyć', którą jeszcze myśleliśmy od połowy stycznia i staraliśmy się takie kroki wykonywać - dodał Adam Niedzielski.

Następnie minister przedstawił nowe zasady.



- Po pierwsze, handel - wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2000 m2 zostają zamknięte. Zamknięte są nadal centra i galerie handlowe (z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, aptek - przyp. red.). Oprócz tego w placówkach handlowych powyżej 100 m2 wprowadza się limit 1 osoby na 20 m2 - mówił minister przypominając o zachowaniu odległości min. 1,5 metra.

- Oczywiście galerie i sklepy, tak jak do tej pory, będą zamknięte (...) Nadal, żeby utrzymać pewną płynność pracy w gospodarce: hurtownie, składy budowlane będą dostępne, w tym sensie, że będą zapewniały płynność i ciągłość działania sektora budowlanego - zaznaczył szef MZ.



Te same odniesienia - 1 osoby na 20 m2 - mają być stosowane do miejsc kultu religijnego.

W sklepach do 100 m2 obowiązuje obecny limit - 1 osoba na 15 m2.

Salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne zostają zamknięte do 9 kwietnia.



Jak mówił minister Niedzielski, zamknięte mają być też żłobki i przedszkola.



- Wprowadzamy jeden wyjątek. Dotyczy on dzieci medyków i służb mundurowych - żołnierzy, policji, funkcjonariuszy straży pożarnej i personelu medycznego, dla których opieka nad dziećmi ma zostać zapewniona, aby nie odciągać ich od pracy w szpitalach - powiedział Niedzielski.

Rodzice będą mogli nadal korzystać z zasiłku opiekuńczego.

Do 9 kwietnia wszystkie obiekty sportowe zostają ograniczone tylko do sportu zawodowego. Zamknięte będą m.in. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe.

Rządowe zalecenia

Minister Niedzielski wspomniał także o dwóch zaleceniach związanych z nadchodzącymi świętami oraz sposobem pracy.



- Zachęcamy do spędzenia świąt w wąskim gronie domowników - mówił minister.

- Rekomendujemy zdecydowane przejście na pracę zdalną. Wszędzie tam, gdzie to tylko jest możliwe - dodał Niedzielski.

Co ze stanem wyjątkowym?

W drugiej części konferencji prasowej premier i minister odpowiadali na pytania dziennikarzy. Mateusz Morawiecki był m.in. pytany o możliwość wprowadzenia stanu wyjątkowego, jeśli obostrzenia nie przyniosą efektów.

- Jeżeli po dwóch-trzech tygodniach sytuacja epidemiczna się pogorszy nie wykluczamy żadnego scenariusza - odpowiedział premier.

Pytany o sytuację pandemiczną u sąsiadów Polski Mateusz Morawiecki zaznaczył, że "będą dodatkowe obostrzenia na południowej granicy" - Konieczna będzie kwarantanna lub test - dodał.

Z kolei minister Niedzielski przypominał, że nadal obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej pięciu osób. - Wyłączone z tego obostrzenia są osoby zaszczepione - zaznaczył.

Trzecia fala pandemii

W czwartek odnotowano 34 151 nowych przypadków koronawirusa - to rekordowy dzienny wynik od początku trwania epidemii. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 520 pacjentów.

Od marca ubiegłego roku w kraju zdiagnozowano ponad 2,1 mln zakażonych COVID-19. Dla ponad 50,3 tys. choroba ta zakończyła się śmiercią.

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 1498 30 2919 27 5430 75 642 14 2680 35 936 16 3334 43 1024 26 2109 33 5104 59 2254 31 577 17 1082 16 1994 35 1163 23 970 40

