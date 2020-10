21 629 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i 202 kolejne zgony - to dzienny bilans epidemii w Polsce 30 października 2020 r. W sumie w naszym kraju odnotowano 340 834 zakażeń, a 5351 pacjentów z COVID-19 zmarło. Wyzdrowiały 134 724 osoby.

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (3416), wielkopolskiego (3082), kujawsko-pomorskiego (1954), małopolskiego (1914), śląskiego (1761), łódzkiego (1554), lubelskiego (1455), podkarpackiego (1274), pomorskiego (1049),dolnośląskiego (999), zachodniopomorskiego (668), świętokrzyskiego (607), warmińsko-mazurskiego (594), opolskiego (550), lubuskiego (394), podlaskiego (358).



Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia - w ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 35 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 167 osób.

W sumie, od początku pandemii w Polsce potwierdzono 340 834 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, zmarło 5 351 osób a 134 724 pacjentów wyzdrowiało.



Łóżka i respiratory

Obecnie pacjenci z COVID-19 zajmują 15 444 łóżka w szpitalach (z 23 111 dostępnych w całym kraju). Pod respiratorami przebywa 1254 pacjentów - informuje Ministerstwo Zdrowia. Z danych resortu wynika, że 523 respiratory są wolne.



W związku z epidemią kwarantanną objęto 496 213 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 49 503.

Punkt krytyczny

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzega, że świat - szczególnie półkula północna - znalazł się obecnie w krytycznym punkcie pandemii koronawirusa. Jak dodaje, "najbliższe miesiące będą bardzo trudne, a niektóre kraje znalazły się na niebezpiecznym torze".

"Wzywamy przywódców do podjęcia natychmiastowych działań, aby zapobiec dalszym niepotrzebnym zgonom, załamaniu się podstawowego systemu opieki zdrowotnej i ponownemu zamknięciu szkół" - stwierdził Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Powtarzam dzisiaj to, co mówiłem w już lutym: to nie są ćwiczenia" - podkreślił szef WHO.

