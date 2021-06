Nowe zakażenia koronawirusem pochodzą ze 13 województw: wielkopolskiego (11), lubelskiego (9), łódzkiego (9), mazowieckiego (9), śląskiego (6), podkarpackiego (5), kujawsko-pomorskiego (4), małopolskiego (4), pomorskiego (3), zachodniopomorskiego (3), dolnośląskiego (2), opolskiego (1) i świętokrzyskiego (1).

Infekcji nie zanotowano w regionach: lubuskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Cztery zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Ostatni raz taką liczbę przypadków odnotowano 20 marca 2020 roku - wtedy było ich 70. Dzisiejsze dane oznaczają ponadto, że liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wzrosła do 2 879 638, a zgonów do 74 979.



W szpitalach przebywa 1050 chorych z COVID-19, a 171 z nich jest podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z koronawirusem przygotowano 10 504 łóżka i 1092 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że poddanych kwarantannie jest 60 566 osób, a wyzdrowiało dotąd 2 651 522 zakażonych.

Do tej pory w naszym kraju wykonano 28 354 710 szczepień przeciw COVID-19, z czego 192 887 ostatniej doby. 11 705 054 iniekcji to druga dawka. W pełni zaszczepiło się 12 612 947 osób. Do Polski w sumie dotarło 33 013 670 dawek preparatów.



W ciągu doby wykonano ponad 30,6 tys. testów na obecność koronawirusa.