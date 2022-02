Koronawirus w Polsce. Kraska zdradził najnowsze dane

- Tak jak mówiłem wcześniej, to prawie 30 proc. mniej niż to było tydzień wcześniej. 360 osób niestety zmarło z powodu zakażenia i to dość duża, wysoka ilość - zaznaczył Waldemar Kraska w "Sygnałach Dnia" w radiowej Jedynce.

Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska podał dane

- To są pacjenci, którzy ulegli zakażeniu poprzednim wariantem, wariantem Delta, którzy długo walczyli na oddziałach intensywnej terapii, byli podłączeni do respiratora - tłumaczył Waldemar Kraska.

Jak podkreślił wiceminister, zmarli to także, w przeważającej większości, osoby, które się nie zaszczepiły. - To ponad 70 proc. tych przypadków i to najbardziej bolesne w tej suchej statystyce - zaznaczył.

Polityk zapowiedział też poluzowanie części obostrzeń covidowych. - Będziemy chcieli pewne obostrzenia poluzować, bo sytuacja epidemiczna w naszym kraju wydaje się, że jest sytuacją już w tej chwili stabilną. Codziennie odnotowujemy zmniejszoną ilość nowych przypadków - mówił Waldemar Kraska.

