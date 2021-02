Kiedy możemy się spodziewać dalszego luzowania obostrzeń? - Z duszą na ramieniu zdecydowaliśmy się znieść część restrykcji - przyznał premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że wszystko zależy od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej, jeśli będzie pozytywna, kolejne restrykcje będą łagodzone. - Jednak jeśli sytuacja się pogorszy, będziemy musieli powrócić do obostrzeń - zapowiedział.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

- Za nami najtrudniejszy rok dla gospodarki w historii III RP. Pandemia spustoszyła bardzo wiele państw i sektorów, doprowadziła do tragedii dziesiątek milionów rodzin. Nikt nie był przygotowany do tej globalnej katastrofy gospodarczej - powiedział premier na konferencji prasowej dotyczącej działań rządu w związku z epidemią koronawirusa.

- Dziś widzimy, że są państwa w UE, które mają niezwykle wysoki spadek PKB na poziomie 11 proc. - mówił Mateusz Morawiecki o skutkach pandemii COVID-19 w Europie.

Tymczasem, jak dodał, Polska ma jedną z płytszych recesji na świecie. - Polska gospodarka okazała się bezpieczna i odporna, jeśli chodzi o wstrząsy, które zafundował nam COVID-19 - stwierdził premier. Przypomniał, że rządz w odpowiedzi na kryzys uruchomił tarczę wartą 200 mld zł.

"Wyjątkowy raport KE"

- Dziś rano trafił do Polski wyjątkowy raport Komisji Europejskiej, który pokazuje siłę naszych finansów publicznych. Polska z jedną z najwyższych wiarygodności finansowych i jednym z najniższych ryzyk według Komisji Europejskiej - poinformował Mateusz Morawiecki.

Polska znalazła się w gronie czterech państw UE, w których Komisja Europejska nie zidentyfikowała znaczącego ryzyka niestabilności długu publicznego.



Premier poinformował także, że w ciągu minionych pięciu lat dochody budżetowe Polski wzrosły o ponad 130 miliardów złotych.

- W znowelizowanej ustawie budżetowej założyliśmy deficyt na poziomie 109 mld zł, tymczasem był o 25 mld zł niższy - około 85 mld zł za rok 2020. Z dumą możemy powiedzieć, że w rok 2021 wchodzimy z bardzo dobrym stanem finansów publicznych - powiedział Morawiecki.

Morawiecki zapowiada wzrost emerytur

Premier zapowiedział także wzrost ren i emerytur.



- Dziś na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęliśmy wzrost emerytury o min. 50 zł oraz wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na 2021 na poziomie 104,24 proc. - to wyższy wskaźnik niż zakładaliśmy i dodatkowa pomoc dla najsłabszych - powiedział.

Co z luzowaniem obostrzeń?

Czy jest opcja na dalsze luzowanie obostrzeń - dopytywali premiera dziennikarze.

W odpowiedzi Morawiecki zapewnił, że rząd dzień po dniu obserwuje paramenty dotyczące rozwoju pandemii jak: liczby zakażeń, zgonów, łóżek covidowych oraz respiratorów. - Ale obserwujemy też sytuację wokół nas, rozwój ekspansji zmutowanych wirusów: brytyjskiego i RPA - powiedział premier.

- Z duszą na ramieniu zdecydowaliśmy się znieść część obostrzeń - przyznał Morawiecki.

Jak powiedział, jeśli dalszy rozmów sytuacji epidemicznej w Polsce będzie pozytywny to można spodziewać się dalszego łagodzenia obostrzeń. - Jednak jeśli sytuacja się pogorszy będziemy musieli powrócić do obostrzeń - zapowiedział.

- Mam nadzieję, że luzowanie nastąpi, ale nie mogę tego obiecać na sto procent - dodał.

Możliwe większe ograniczenia? Minister wskazał warunek

We wtorek resort zdrowia poinformował o 4029 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło też kolejnych 227 pacjentów. Łącznie do tej pory w naszym kraju odnotowano 1 556 685 zakażeń SARS-CoV-2 i 39 360 zgonów. Wykonano 1 688 465 szczepień.



Również dziś minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że jeśli w Polsce znów przekroczymy liczbę 10 tys. zakażeń dziennie, będzie rekomendował powrót do większych ograniczeń.

- System ochrony zdrowia nie podoła liczbie powyżej 30 tys. zakażeń dziennie - powiedział Adam Niedzielski w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

