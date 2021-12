Adam Niedzielski poinformował na antenie Polskiego Radia 24, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 22 097 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Dodał, że zmarło 592 osób.

- Jest to blisko 20 proc. mniej, niż było to tydzień temu. Widzimy, że jest to nie tylko kontynuacja spadku z tygodnia na tydzień, ale spadek, który ma coraz większą dynamikę - ocenił minister zdrowia.

- To bardzo cieszy, bo to też oznacza, że restrykcje, które systematycznie wprowadzamy od 1 grudnia, powoli mają swój efekt - dodał Adam Niedzielski.





Reklama

Wyjaśnijmy, że w poprzedni czwartek, 9 grudnia, odnotowano 27 458 zakażeń i 562 zgony. Spadek zakażeń tydzień do tygodnia wyniósł dokładnie 19,5 proc.

Ile dobowych zgonów stanowili niezaszczepieni?

Minister zdrowia przekazał, że ostatniej doby zmarły 592 osoby z COVID-19. Jak wskazał, ponad 400 przypadków to zgony osób z chorobami współistniejącymi.

- Jeśli chodzi o osoby zaszczepione, to w tej statystyce zgonów jest to ok. 25 proc. - czyli ok. 150 osób to osoby zaszczepione, a 75 proc., czyli zdecydowana większość, to osoby niezaszczepione - dodał. Podkreślił też, że wśród 150 osób zaszczepionych tylko ok. 50 osób nie miało żadnych chorób współistniejących.

Szczepienia dzieci w Polsce

Dodajmy, że w czwartek rozpoczęły się w Polsce szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat.

- Ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 u dzieci wynosi poniżej jednego procenta, ale cały czas nie mamy jeszcze danych dotyczących odległego i groźnego powikłania, jakim jest PIMS - czyli dziecięcy wieloukładowy zespół zapalny - podkreśla w rozmowie z Interią prof. Magdalena Marczyńska, członkini Rady Medycznej.