Włochy: Książki stały się "lekarstwem" w czasie pandemii

Nie tylko podnoszące na duchu seriale na platformach internetowych, ale także książki stały się dla Włochów "lekarstwem" w czasie pandemii. Z satysfakcją odnotowano w tym roku wzrost czytelnictwa, co uznaje się za jedną z niewielu dobrych wiadomości.

Zdjęcie We Włoszech nastąpił wzrost czytelnictwa w czasie pandemii /123RF/PICSEL

Włosi w czasie długiego lockdownu na wiosnę bili rekordy pod względem korzystania z platform streamingowych, ale także częściej niż zwykle zaczęli sięgać do książek - wynika z badań rynkowych. Przybyło też dużo osób, które sięgnęły po książkę po raz pierwszy.

Jak ocenia branża wydawnicza i księgarska, to znak, że dla czytelnictwa w kraju rok pandemii nie będzie stracony, a przeciwnie - niesie nadzieję.

Choć rośnie odsetek książek kupowanych w internecie, to księgarnie pozostają najważniejszym punktem odniesienia dla miłośników lektury. Nie straciły one swego znaczenia i odzyskały klientów po wiosennym lockdownie. Ponad dwie trzecie czytelników odwiedza je regularnie.

W październiku 61 proc. Włochów w wieku od 15 do 74 lat zadeklarowało, że przeczytało w ciągu roku co najmniej jedną książkę. Dotyczy to również książek w wersji elektronicznej i audiobooków. W poprzednich latach odsetek osób czytających książki wynosił około 56 proc.

Takie wyniki przedstawiono w raporcie na temat czytelnictwa w roku kryzysu na tle pandemii, opracowanym przez ministerstwo kultury w Rzymie oraz stowarzyszenie wydawców książek.

Lektura w miesiącach narodowej kwarantanny

Jak się zaznacza, proces odkrywania przyjemności lektury w miesiącach narodowej kwarantanny i licznych restrykcji nie nastąpił szybko. W pierwszej kolejności całe pokolenia, od najmłodszych do dorosłych, masowo zaczęły korzystać z platform streamingowych w okresie przymusowego przebywania w domu.

Rekordy popularności biły amerykańskie seriale, które sprawiły, że także wielu czytelników na jakiś czas odłożyło książki na bok.

Gdy minęła pierwsza faza ich odtrącenia i ogólnego niepokoju oraz zagubienia z powodu konieczności raptownej zmiany trybu życia, co wykazywały wcześniejsze sondaże, nastąpiło zjawisko powrotu do lektury.

W maju zanotowany został rekord korzystania z e-booków oraz audiobooków. 40 proc. czytelników książek wybrało je w takiej właśnie formie. Przed rokiem cyfrowe wersje preferowała jedna trzecia Włochów. 3,4 mln osób po raz pierwszy w życiu kupiło książkę w internecie, w tym 2,3 mln - wersję cyfrową.

60 proc. czytelników tradycyjnych papierowych książek to także dobry i pocieszający wynik - zauważono w analizie.

Pozytywne sygnały

"To pozytywne sygnały. Sektor wydawniczy i książkowy okazał się bardziej odporny niż inne branże" - podkreślili autorzy raportu, w którym odnotowano też wsparcie udzielone przez rząd. Dane te uznaje się za zachęcające dla całego świata księgarsko-wydawniczego.

Z przedstawionych prognoz wynika, że wielkość sprzedaży i obroty w tym roku nie będą różnić się od tych sprzed pandemii.

41 proc. regularnych czytelników książek korzysta z bibliotek.

Z Rzymu Sylwia Wysocka