Pacjenci z Kanady aktualnie przebywają na izolacji.

Komentując doniesienia rządu Ontario, minister zdrowia Kanady Jean-Yves Duclos napisał w wydanym w niedzielę komunikacie, że w miarę przeprowadzania kolejnych testów, można się spodziewać wykrycia kolejnych przypadków nowego wariantu koronawirusa Omikron w całym kraju.

Zaledwie w piątek Kanada wprowadziła ograniczenia dla podróżnych z siedmiu krajów Afryki, gdzie stwierdzono obecność wariantu Omikron, ale Nigerii na tej liście nie było. Zakaz wjazdu do Kanady wprowadzono dla wszystkich podróżnych, którzy w ciągu ostatnich 14 dni byli w Afryce Południowej, Botswanie, Eswatini, Lesoto, Mozambiku, Namibii i Zimbabwe.

Zatrzymanie wirusa na granicy

"Najlepszą obroną przeciwko wariantowi Omikron jest zatrzymanie go na naszej granicy" - czytamy w komunikacie wydanym przez minister zdrowia Ontario, Christine Elliott, oraz naczelnego lekarza prowincji, dr Kierana Moore'a.

"Oprócz niedawno ogłoszonych środków, nadal apelujemy do rządu federalnego, by podjął konieczne kroki, by wprowadzić obowiązkowe testy dla podróżujących, administrowanie w miejscu przekroczenia granicy, bez względu na to, skąd oni przybywają (...)" - napisano.

Władze prowincji zaapelowały też do osób uprawnionych do przyjęcia trzeciej dawki szczepionki na koronawirusa, aby skorzystały z tej możliwości i w ten sposób zapewniły sobie "dodatkową warstwę ochronną".

Pilne spotkanie grupy G7

Ministerstwo Francji podkreśliło w komunikacie, że osoby, które mogły zostać zakażone, przybyły do Francji z południa Afryki, ale pełne potwierdzenie tych przypadków zajmie jeszcze kilka dni.

W reakcji na informację o wykryciu nowego wariantu koronawirusa wiele krajów UE, w tym Niemcy i Austria, wstrzymało ruch lotniczy z RPA i innymi krajami Afryki Południowej.

Brytyjskie ministerstwo zdrowia i opieki społecznej ogłosiło w niedzielę, że na poniedziałek zwoła pilne spotkanie ministrów zdrowia grupy G7, by omówić sytuację wywołaną pojawieniem się wariantu Omikron.