Koronawirus. WHO o trzech możliwych scenariuszach rozwoju pandemii

- Na podstawie tego, co wiemy teraz, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że koronawirus nadal ewoluuje, ale nasilenie choroby, którą powoduje, zmniejsza się z czasem wraz ze wzrostem odporności z powodu szczepień i przebytych infekcji - powiedział sekretarz generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mówiąc o pozostałych dwóch potencjalnych scenariuszach, Tedros powiedział, że albo pojawią się mniej dotkliwe warianty i nie będą potrzebne dawki przypominające lub nowe formuły szczepionek, albo pojawi się bardziej zjadliwy wariant, a ochrona szybko zaniknie.

Podkreślił przy tym, że każdy kraj powinien wprowadzić zaktualizowany strategiczny plan reagowania, uwzględniający czynniki powodujące transmisję SARS-CoV-2 i dążenie do zmniejszania wpływu COVID-19 na nasze życie w celu zakończenia globalnej sytuacji kryzysowej.

Joe Biden: COVID-19 nie kontroluje już naszego życia

- Pandemia się nie skończyła, ale COVID-19 nie kontroluje już naszego życia - powiedział z kolei prezydent USA Joe Biden, ogłaszając nową fazę pandemii. Przyjął też na oczach kamer drugą dawkę wzmacniającą szczepionki przeciwko koronawirusowi.

- Dzięki strategii, którą wdrożyliśmy co do szczepień i testów, jesteśmy w nowym momencie pandemii. To nie znaczy, że COVID-19 się skończył; oznacza, że COVID-19 nie kontroluje naszego życia - powiedział Biden. W większości kraju już przed kilkoma tygodniami zniesiono większość restrykcji, w tym rekomendację noszenia maseczek w miejscach zamkniętych.

Prezydent ogłosił w środę uruchomienie nowej rządowej strony, za pomocą której Amerykanie mogą umówić się na szczepienie lub zamówić darmowe testy. Wezwał też Kongres do wyznaczenia dalszych wydatków na walkę z pandemią i przygotowanie do następnych kryzysów zdrowotnych.

Po krótkim przemówieniu Biden przyjął na oczach kamer czwartą dawkę szczepionki Pfizera, pół roku po otrzymaniu trzeciej dawki. - Słyszałem, że niektórych ludzi widok wbijanej igły zniechęca do szczepień. Jeśli to was dotyczy, przepraszam (...) ale to w ogóle nie bolało - powiedział prezydent.

Koronawirus w Polsce

Minionej doby w naszym kraju zakaziły się 5742 osoby, w tym 647 ponownie. Na COVID-19 zmarło 19 chorych, a 82 pacjentów w wyniku współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Zakażenia wykryto u osób z województw: mazowieckiego (980), śląskiego (593), wielkopolskiego (543), dolnośląskiego (506), lubelskiego (462), małopolskiego (400), zachodniopomorskiego (380), łódzkiego (370), pomorskiego (345), kujawsko-pomorskiego (239), warmińsko-mazurskiego (167), podkarpackiego (163), świętokrzyskiego (141), opolskiego (139), lubuskiego (126) i z podlaskiego (125).

MZ podało, że w 63 informacjach o zakażeniach nie ma adresu. Dane te uzupełni inspekcja sanitarna. Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 5 957 940 przypadków. Zmarło 115 040 osób z COVID-19.