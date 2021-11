Koronawirus we Włoszech. Plan generała: 4,6 mln szczepień w 12 dni

Oprac.: Wiktor Kazanecki Koronawirus z Chin

Wykonanie ​4,6 miliona szczepień przeciwko COVID-19 w pierwszych dwunastu dniach grudnia - taki minimalny cel wyznaczył generał Francesco Figliuolo, włoski nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii. Napisał list do regionalnych władz, w którym zaapelował o jak największe zaangażowanie, by zrealizować ten plan.

Zdjęcie Generał Francesco Figliuolo / Sismondi/Fotogramma / Zuma Press / Agencja FORUM