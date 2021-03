Koronawirus: "Podwójny mutant" wykryty w Indiach

Po przebadaniu próbek z 18 stanów Hindusi wykryli nowy, podwójnie zmutowany wariant koronawirusa - informuje BBC. Eksperci ostrzegają, że może być on bardziej zakaźny.

Zdjęcie Koronawirus SARS-CoV-2 widziany pod mikroskopem /IMAGE POINT FR/NIH/NIAID/BSIP/Universal Images Group /Getty Images

Po przebadaniu prawie 11 tys. próbek z 18 indyjskich stanów stwierdzono 736 przypadków wariantu brytyjskiego, 34 południowoafrykańskiego oraz jeden wariant brazylijski.

Szczególną uwagę naukowców przykuł jednak "podwójny mutant". Wykryli oni bowiem wariant koronawirusa, który zawiera w sobie dwie mutacje jednocześnie. Analiza próbek pobranych z zachodniego stanu Maharasztra w Indiach wykazała wzrost odsetka próbek z mutacjami E484Q i L452R w porównaniu z grudniem ubiegłego roku.

"Podwójna mutacja w kluczowych obszarach białka wirusa może zwiększyć ryzyko zakażenia" - wyjaśnia wirusolog Shahid Jameel, cytowany przez BBC. Dr Jameel uważa, że w Indiach może rozwijać się oddzielny wariant koronawirusa, łączący w sobie właśnie mutacje L452R i E484Q.

Ministerstwo Zdrowia Indii wydało oświadczenie w tej sprawie, w którym ostrzega, że podwójnie zmutowany wariant może być bardziej niebezpieczny. Jednak na razie nie jest on - zdaniem władz - przyczyną rosnącej w ostatnim czasie liczby zakażeń. "Choć analiza próbek rzeczywiście wykazała istnienie nowych wariantów, w tym podwójnie zmutowanego wariantu odkrytego w Indiach, ich liczba nie była na tyle wysoka, by powiązać to z gwałtownym wzrostem zakażeń w niektórych stanach" - oświadczył resort zdrowia.



Badania przeprowadziło indyjskie konsorcjum INSACOG podlegające Ministerstwu Zdrowia.

W Indiach w ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba nowych zakażeń. W środę odnotowano ich ponad 47 tys. Jest to najwyższy wynik od początku roku.