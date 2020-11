Koronawirus. Lockdown pozytywnie wpłynął na jakość powietrza

Za sprawą lockdownu emisje zanieczyszczeń w niektórych państwach spadły nawet o 60 proc. - wynika z najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA). Niechlubnym wyjątkiem są Katowice, gdzie stężenia dwutlenku azotu wzrosło o około 10 proc.

Zdjęcie Warszawa w smogu /ARKADIUSZ ZIOLEK/East News /East News

Najnowsze sprawozdanie EEA zawiera opis powiązań między pandemią COVID-19 i jakością powietrza. Ograniczenia w transporcie drogowym i lotniczym doprowadziły do tego, że powietrze stało się czystsze.

"Co więcej, swoją pracę ograniczyły także zakłady przemysłowe, co doprowadziło do lokalnych spadków zanieczyszczeń" - czytamy w raporcie.

"Bardziej szczegółowa ocena wstępnych danych EEA za 2020 r., poparta modelowaniem w ramach Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS) potwierdza wcześniejsze oceny wskazujące na ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza o nawet 60 proc. w wielu państwach europejskich, w których wiosną 2020 r. wdrożono lockdown" - tłumaczy EEA.

Zanieczyszczone powietrze w 2018 roku zabiło 379 tys. osób w UE

Analiza EEA opiera się na najnowszych oficjalnych danych dotyczących jakości powietrza z ponad 4 tys. stacji monitoringu w całej Europie.

Według oceny unijnej instytucji narażenie na drobny pył spowodowało około 417 tys. przedwczesnych zgonów w 41 państwach europejskich w 2018 r. Około 379 tys. z tych zgonów miało miejsce w samej Unii Europejskiej.

Raport przynosi także optymistyczne wiadomości. Okazuje się, że dzięki lepszej jakości powietrza w 2018 r. około 60 tys. osób mniej zmarło przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia pyłem drobnym w porównaniu z 2009 r. W przypadku dwutlenku azotu redukcja jest jeszcze większa, ponieważ liczba przedwczesnych zgonów zmniejszyła się o około 54 proc. w ciągu ostatniej dekady. Dalsza realizacja polityki w zakresie środowiska i klimatu w całej Europie jest kluczowym czynnikiem sprzyjającym tej poprawie.

Co planuje UE?

- Dobra wiadomość jest taka, że jakość powietrza poprawia się dzięki wdrażanej polityce w zakresie środowiska i klimatu. Nie możemy jednak ignorować negatywnych aspektów tej sytuacji - liczba przedwczesnych zgonów w Europie z powodu zanieczyszczenia powietrza jest nadal o wiele za wysoka - powiedział Virginijus Šinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

I dodał: - W Europejskim Zielonym Ładzie postawiliśmy sobie za cel ograniczenie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń do zera. Aby odnieść sukces i w pełni chronić zdrowie ludzi i środowisko, musimy jeszcze bardziej ograniczyć zanieczyszczanie powietrza i ściślej dostosować nasze normy jakości powietrza do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Zostanie to uwzględnione w przyszłym planie działania.