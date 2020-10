Jak długo osoba zakażona SARS-CoV-2 może zarazić innych? Przy łagodnych objawach można przekazać patogen innym przez czas nie dłuższy niż około 10 dni, ale przy ciężkim przebiegu - nawet przez 20 dni. Tak wynika z analizy kilkudziesięciu badań na ten temat przeprowadzonej przez naukowców z USA.

Zdjęcie Transport pacjenta zakażonego SARS-CoV-2, Korea Południowa, zdjęcie ilustracyjne /Chung Sung-Jun /Getty Images

Naukowcy z Oregon Health & Science University (OHSU) przejrzeli 77 badań, aby określić, jak długo zakażone koronawirusem osoby zakażają innych. 59 z uwzględnionych badań nich było opublikowanych w recenzowanych pismach.

Reklama

Według analizy opisanej na łamach pisma "Infection Control and Hospital Epidemiology" osoby z łagodnymi objawami zarażają nie dłużej niż ok. 10 dni, a przechodzące chorobę ciężko - nawet do 20 dni.





Wyniki badań a czas izolacji

"Mimo, że ludzie mogą przekazywać wirusa przez dłuższy czas, badania, które przeanalizowaliśmy pokazały, że żywy wirus wskazujący na zakażalność był wykrywany tylko do 9 dni u ludzi z łagodnymi objawami" - podkreśla prof. Monica Sikka z OHSU.

Rezultaty te zgadzają się z obecnymi zaleceniami amerykańskich Centers for Disease Control and Prevention odnośnie czasu, jaki zainfekowane osoby powinny spędzić w izolacji - zwracają uwagę autorzy.

"Wykrycie wirusowego RNA może nie być skorelowane z zakażalnością, ponieważ odstępne dane na temat kultur wirusowych wskazują na krótszy czas rozprzestrzeniania wirusa. Potrzebne są dodatkowe dane, aby określić czas przekazywania aktywnego wirusa i skutki dla ryzyka transmisji choroby" - twierdzą autorzy opracowania.

"Choć pozytywne wyniki testów opartych na metodzie PCR mogą się utrzymywać przez dłuższy czas, dane odnośnie wirusowych kultur wskazują, że wirus jest zwykle aktywny krócej" - dodają.



Zobacz też: Co roku zakażamy się czterema koronawirusami. Czy to pomoże w walce z SARS-CoV-2?



Ładowanie...

Wideo Szymon Hołownia: Na COVID-19 umrze kilkadziesiąt tysięcy osób