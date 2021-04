Ponad 100 migrantów utonęło w Morzu Śródziemnym. Papież Franciszek: To moment hańby

- 130 migrantów zginęło na morzu. To moment hańby - oświadczył papież Franciszek, zwracając się do wiernych zgromadzonych w Watykanie. Odniósł się tym samym do tragedii, do jakiej doszło na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Libii. Wezwał też do modlitwy za tych, którzy mogą pomóc, ale "wolą patrzeć w inną stronę".

Zdjęcie Papież Franciszek /Fabio Frustaci /PAP/EPA

- Wyznam wam, że jestem bardzo zasmucony z powodu tragedii, do jakiej doszło w minionych dniach na Morzu Śródziemnym. Zginęło 130 migrantów. To osoby, to ludzie, którzy przez dwa dni nadaremnie wzywali pomocy. Pomocy, która nie nadeszła - powiedział papież Franciszek, zwracając się do wiernych przybyłych na Plac Świętego Piotra na południową modlitwę "Regina Coeli".

- Zastanówmy się nad tą kolejną tragedią. To moment hańby. Módlmy się za tych braci i siostry, i za tych, którzy nadal umierają podczas tych dramatycznych podróży. I módlmy się także za tych, którzy mogą pomóc, ale wolą patrzeć w inną stronę - wezwał Franciszek.

Na placu Świętego Piotra zapadła cisza. Wierni modlili się w milczeniu.

Papież modlił się też za ofiary pożaru w szpitalu w Bagdadzie w Iraku na oddziale intensywnej terapii dla chorych na COVID-19 . Zginęły tam co najmniej 82 osoby.

