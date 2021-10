Profesor Piotr Kuna: Nie mamy dowodów, że maseczki chronią przed zakażeniem

Profesor Kuna odniósł się do słów ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który zapowiedział, że ze względu na wzrost liczby zakażeń konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie nakazu noszenia maseczek.

- To jest rodzaj symbolu, który sygnalizuje, że panuje nowy wirus i trzeba go unikać. W sensie medycznym, czy noszenie maseczek zmniejszy nam liczbę zakażeń? Wiedzą państwo dobrze, że w Wielkiej Brytanii, Polsce, Izraelu, USA, Polsce maseczki nie zmniejszyły liczby zakażeń. Nie noszono maseczek w Danii, przez większość czasu w Szwecji i to są kraje, które wyszły z pandemii obronną ręką.

Reklama

Koronawirus w Polsce Adam Niedzielski o liczbie zakażeń z 20 października: Mamy do czynienia z eksplozją pandemii



Jak przyznał "w Szwecji ostatniego roku zmarło o 6 proc. mniej osób niż we wcześniejszych latach".

- Oni mieli koronawirusa, ale poprawili jakoś opieki medycznej i liczba zgonów była znacznie miejsca. Do tego mieli 3 procentowy wzrost gospodarczy. Gospodarka się rozwijała, a ludzie przestali umierać - tłumaczył.

"Nie mamy dobrych dowodów"

Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał prof. Kunę czy sam stosuje się do covidowych restrykcji oraz jakie obostrzenia wprowadziłby na miejscu Adama Niedzielskiego.





- Ja bym powiedział, że każdy podejmuje decyzje za siebie - powiedział.



Dodał, że stosuje się do przepisów, ale "z punktu widzenia nauki nie mamy dobrych dowodów, że takie postępowanie chroni przed zakażeniem wirusem".