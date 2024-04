Wybory samorządowe 2024. Kto może głosować?

W wyborach samorządowych głosować mogą osoby pełnoletnie, które mają pełnię praw publicznych i wpisane są do stałego rejestru wyborców. Czynne prawo wyborcze mają osoby z polskim obywatelstwem oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący polskimi obywatelami, a także obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat i na stałe mieszkają na obszarze danej gminy w Polsce .

Oznacza to więc, że głosować mogą także niektórzy cudzoziemcy mieszkający na stałe w Polsce . Osoby te mogą brać udział jedynie w wyborach na szczeblu gminnym - do rad gmin i na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast . Nie mogą natomiast wybierać radnych powiatu i sejmiku województwa.

Prawa do głosowania nie posiadają osoby, które zostały pozbawione praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu albo prawomocnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego . Głosować nie mogą również osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Wybory 2024: Głosowanie poza miejscem zameldowania

Możliwość głosowania poza miejscem stałego zameldowania jest istotna zwłaszcza dla osób, które z różnych powodów nie mogą być obecne w swoich gminach w dniu wyborów. Choć wybory prezydenckie i parlamentarne oferują pewne udogodnienia, takie jak dopisanie do ogólnopolskiego rejestru wyborców lub wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, to w wyborach samorządowych takie możliwości są znacznie ograniczone.