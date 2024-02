Wybory samorządowe 2024. Stawki dla członków komisji wyborczych

Stawki ulegają modyfikacji w obliczu drugiej tury głosowania. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, wynagrodzenia w tym wypadku ulegają zmniejszeniu o połowę . Oznacza to, że w drugiej turze przewodniczący komisji otrzymają 450 zł, zastępcy 400 zł, a szeregowi członkowie 350 zł. Członkowie terytorialnych komisji wyborczych znajdują się w bardziej uprzywilejowanej pozycji finansowej, z wynagrodzeniami sięgającymi 1500 zł dla przewodniczących .

Czy to dużo? Możemy porównać te kwoty do zarobków członków komisji z roku 2018, kiedy to ostatni raz Polacy mieli możliwość wyboru swoich przedstawicieli lokalnych. W poprzednich wyborach samorządowych przewodniczący okręgowej komisji wyborczej otrzymywał dietę w wysokości 380 zł, a jego zastępca 330 zł, natomiast szeregowi członkowie 300 zł. Z kolei przewodniczący komisji terytorialnych mogli liczyć na wynagrodzenie w wysokości 650 zł.