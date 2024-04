Jarosław Kaczyński: Wiadomość o mojej śmierci jest przedwczesna

- To dziewiąte nasze zwycięstwo - mówił podczas wieczoru wyborczego PiS prezes partii Jarosław Kaczyński. Jak stwierdził, "powinno być ono zachęto do pracy".

Wybory samorządowe 2024. Jarosław Kaczyński komentuje

Wybory 2024. Prezes PiS: To zachęta do tworzenia koalicji

Polityk mówił, że "to nie do przyjęcia dla naszej przyszłości, dla naszej teraźniejszości". - Ten dzisiejszy sukces powinien być traktowany jako zachęta do bardzo energicznego, zdecydowanego działania do rozbudowy naszej partii, do tworzenia koalicji, która będzie zwyciężała - stwierdził.