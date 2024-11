Donald Trump powróci do Białego Domu. Choć w ostatnich dniach kampanii sondaże wskazywały, że walka będzie niezwykle wyrównana, w ostatecznym rozrachunku kandydat republikanów zdecydowanie pokonał Kamalę Harris .

- To nie jest zwycięstwo o mały włos, ale znaczna przewaga Trumpa. Powtarzałem, żeby nie patrzeć wyłącznie na sondaże, ale na tych, którzy zawodowo zajmują się oceną ryzyka - czyli bukmacherów. Oni co najmniej od miesiąca wskazywali, że większe szanse ma Donald Trump - zauważa dr hab. Jarosław Szczepański, amerykanista i politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyniki wyborów w USA. Donald Trump zyskał w dwóch grupach

Ekspresowe rozstrzygnięcie wyniku wyborów w USA nie jest jedynym z zaskoczeń. Uwagę zwraca fakt, że Donald Trump przekonał do siebie więcej czarnoskórych mężczyzn i Latynosów. Wydawało się, że wyborcy z tych mniejszości będą dość zgodnie stawiać na kandydatkę demokratów.

- To dla mnie zaskoczenie. Czarnoskóre kobiety dawały stuprocentowe zwycięstwo Kamali Harris , natomiast mężczyźni nie byli już tak zdeterminowani - mówi dr Jarosław Szczepański.

Co przekonało tę grupę do republikanina? - Widać zmianę w amerykańskim elektoracie. Kwestie rasowe przestają mieć aż tak istotne znaczenie. Trump przedstawiał się jako silny przywódca, oferujący powrót do lepszej sytuacji gospodarczej, którą Amerykanie pamiętają sprzed pandemii. Dlatego stał się atrakcyjnym kandydatem, także dla części wyborców z grupy mniejszości rasowych, którzy wcześniej byli elektoratem demokratów - ocenia specjalista z OSW.