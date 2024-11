Republikanie zaniepokojeni. Wszystko z powodu frekwencji

"Frekwencja jest mieszana i nie taka, jakiej byśmy chcieli. Potrzebujemy więcej ludzi do głosowania" - apelował w mediach społecznościowych Charlie Kirk. To lider protrumpowskiego ruchu Turning Point USA, który zachęca republikanów do udziału w wyborach. W trwającym głosowaniu zaważyć może mobilizacja elektoratów.