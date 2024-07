Strzelanina w pobliżu konwencji republikanów. Działania policji budzą zastrzeżnia

Zdarzenie wywołało falę krytyki ze strony lokalnych aktywistów. Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich w Wisconsin wezwała do "pełnego i przejrzystego" śledztwa w sprawie tego, co doprowadziło do strzelaniny.

Niektórzy ze świadków strzelaniny twierdzą, że mężczyzna nie miał żadnych noży . - Jeśli nie miał noża, trzeba było go chwycić, czy coś takiego. Dlaczego trzeba było go zastrzelić? - argumentował jeden z nich.

Incydent miał miejsce około kilometra od konwencji republikanów w Milwaukee . - Minęły niecałe dwa dni, odkąd organizujemy konferencję, a już mamy ofiarę. Jak to możliwe? I wiecie co, jak zawsze, brak odpowiedzi ze strony policji. Żadnej przejrzystości, żadnej odpowiedzialności - mówił podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez domagających się śledztwa w tej sprawie aktywista Alan Chavoya.

Konwencja republikanów w Milwaukee. Donald Trump pokazał się pierwszy raz od zamachu

To pierwszy raz gdy kandydat repubilkanów pojawił się publicznie po zamachu na jego życie podczas wiecu w Pensylwanii. 20-letni zamachowiec strzelał z niezabezpieczonego dachu pobliskiego budynku. Jak się okazuje, wiele osób miało go widzieć i próbować zwrócić uwagę służb. Reakcji jednak miało nie być. W kierunku Trumpa oddano kilka strzałów. Po przewiezieniu go do szpitala poinformowano, że doznał urazu ucha.