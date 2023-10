Zniszczone karty do głosowania Mnożą się incydenty

W Małopolsce odnotowano trzy incydenty wyborcze, w sprawie których interweniowała policja. W Zakopanem mężczyzna zabrał kartę do głosowania żonie, pomiął ją i opuścił lokal. Z kolei w Gorlicach wyborca podarł kartę i wrzucił do urny. Do pojedynczych incydentów doszło również m.in. na Mazowszu i Śląsku.