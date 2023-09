15 października 2023 roku w Polsce odbędą się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. Polacy tłumnie ruszą do urn, by wybrać przyszłych posłów i senatorów. Jednak wielu wyborców zastanawia się, w którym lokalu wyborczym mogą głosować. Jak sprawdzić, gdzie konkretnie powinno się pójść na wybory? Wyjaśniamy.