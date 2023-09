Polacy za granicą mogą wziąć udział w wyborach i referendum, które odbędą się 15 października, ale nie można przegapić terminu związanego z rejestracją. Można to zrobić elektronicznie na jednej z zakładek Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub też wysyłając listownie specjalny formularz. Pamiętać jednak należy o ostatecznym terminie zgłoszenia. A można to zrobić maksymalnie do 10 października.