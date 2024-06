Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Lista wszystkich kandydatów

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 już w niedzielę. Polacy będą mogli oddać swoje głosy 9 czerwca od godziny 7:00 do 21:00. Wyborcy będą mogli głosować w jednym z trzynastu okręgów. Kto startuje w tegorocznych wyborach? Przedstawiamy listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego.