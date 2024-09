"Nikt mający sumienie nie może zaakceptować ani usprawiedliwić takiej masakry" - przekazał prezydent Turcji Recep Erdogan, odnosząc się do ataków Izraela na Liban i zabójstwa lidera Hezbollahu. W związku ze zdarzeniem zaapelował on do Rady Bezpieczeństwa ONZ z prośbą o podjęcie szybkich działań w celu przywrócenia stabilności regionu i pokoju. Do sytuacji odniosły się także Hamas, MSZ Rosji czy sekretarz generalny ONZ, a także prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.