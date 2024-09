W związku z tym kolejne kraje apelują do swoich obywateli o ostrożność i - w miarę możliwości - opuszczenie Libanu. Również w poniedziałek niemieckie MSZ przekazało, że ewakuowano z Libanu część personelu dyplomatycznego oraz obywateli Niemiec wymagających hospitalizacji.

Izrael - Hezbollah. Sytuacja eskaluje, MSZ z komunikatem

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ponownie apelował, by Polacy , którzy nie muszą przebywać w Libanie, opuścili ten kraj. Podkreślił, że sytuacja na Bliskim Wschodzie eskaluje i nie można wykluczyć żadnego scenariusza.

Kryzysową sytuację w regionie komentował dla PAP także rzecznik MSZ Paweł Wroński , który odniósł się do doniesień o ewakuacji. Pytany, czy polskie MSZ zdecyduje się na ewakuację z Libanu Polaków, w tym polskich dyplomatów i osoby zagrożone ze względów medycznych, podkreślił, że na razie nie podjęto takiej decyzji.

- My mamy trochę inną sytuację. Oczywiście, jeśli będzie potrzeba, to wszystkie procedury ewakuacyjne są przygotowane. Będą uruchomione w momencie, kiedy będzie to uznane za stosowne - poinformował rzecznik resortu.