Ukraiński lider Wołodymyr Zełenski zapowiedział w poniedziałek kolejne reorganizacje w Siłach Zbrojnych Ukrainy - podaje "The Kyiv Independent". Oświadczenie padło podczas wspólnej konferencji z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i raptem kilka dni po tym, jak prezydent mianował generała Michaiła Drapatego dowódcą Wojsk Lądowych Ukrainy .

Ukraina. Zełenski ogłasza zmiany w armii. "Będzie ich więcej"

Zełenski dodał, że wspomniane ruchy będą się odnosić do "konkretnych ludzi", jednak nie podał szczegółów czy nazwisk. Nawiązując do zmian kadrowych w ukraińskim wojsku przyznał, że "nie są to ostatnie zmiany". - Będzie ich więcej, ponieważ musimy działać szybciej - zauważył Zełenski.