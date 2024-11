Rozmowa Putin-Scholz. Wołodymyr Zełenski: Taka polityka doprowadziła o wybuchu wojny

"To dla niego niezwykle ważne, aby osłabić swoją izolację, izolację Rosji i prowadzić normalne negocjacje, które do niczego nie doprowadzą. Tak jak robił to przez dziesięciolecia" - napisał w komentarzu do nagrania i dodał, że właśnie taka polityka doprowadziła o wybuchu wojny w Ukrainie.