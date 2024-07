Wagnerowcy pilnie potrzebni poza Ukrainą. Zasadzka pokrzyżowała wszystkie plany

O możliwych ruchach rosyjskich wojsk piszą w najnowszym raporcie analitycy amerykańskiego think tanku Instutut Studiów nad Wojną. Zdaniem ekspertów, sytuacja jednostek złożonych z byłych wagnerowców, które znajdują się w Afryce jest najtrudniejsza od początków misji .

Afrika Korps osłabiona. Rosjanie zmuszeni do przerzucenia jednostek

Jako, że dla Rosji jest to wyjątkowo ważny kierunek, cześć dowódców jest przekonana o pilnej potrzebie zwiększenia liczebności jednostek. Najemnicy stanowią ważny element systemu bezpieczeństwa w kraju, po zamachu stanu do jakiego doszło w maju 2021 roku .

"Afrika Korps (jednostki podległe rosyjskiemu resortowi obrony w Afryce - red.) prawdopodobnie nie ma obecnie możliwości odpowiedniego zastąpienia wagnerowców, zwłaszcza w Mali, ponieważ jej elementy zostały niedawno rozmieszczone w Ukrainie , aby wspomóc rosyjskie wysiłki ofensywne w północnym obwodzie charkowskim (...) Najprawdopodobniej przerzucą część bojowników do Mali, z dala od linii frontu" - napisano.

Według ekspertów, wycofanie części jednostek z kierunku charkowskiego nie zmieni w żaden sposób sytuacji frontowej. Zaplanowana przez Rosjan ofensywa okazała się nieskuteczna, co doprowadziło do znacznego wygaszenia aktywności i przejścia głównie do walk pozycyjnych, w których nie jest wymagana tak znacząca przewaga w liczebności wojsk.