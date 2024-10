"Uderzenie zostało przeprowadzone podczas wykonywania zadań mających na celu wykrycie i likwidację środków obrony powietrznej wroga" - relacjonuje ukraiński serwis Militarnyj. Jak zauważa redakcja, ukraińska armia nie wskazała jakiego rodzaju dronów użyto do akcji.

Wojna na Ukrainie. Ukraińcy chwalą się sukcesem. Uderzono w strategiczny sprzęt

Buk-M3 to system obrony powietrznej średniego zasięgu , który zapewnia rosyjskim wojskom lądowym osłonę przed atakami ukraińskiego lotnictwa . Jest zdolny do działania przeciwko celom znajdującym się poza linią frontu.

Wizualną cechą charakterystyczną - która odróżnia go od poprzedniego modelu Buk-M2 - są pociski przeciwlotnicze przechowywane w szczelnych cylindrycznych kontenerach transportowo-startowych. Nowe pociski znacznie zwiększyły potencjał całego systemu, umożliwiając mu przechwytywanie celów aerodynamicznych na dystansie do 70 kilometrów i na wysokości do 35 000 metrów.