Ukraina-Rosja. Skuteczny atak Ukraińców w obwodzie kurskim. Zawalił się most

Gen. Ołeszczuk zamieścił również wideo, na którym uwieczniono przebieg operacji. Widać na nim most i celownik - po kilku chwilach nad przeprawą pojawia się gęsty, szary dym , a woda wokół aż roi się od odłamków pocisku i elementów konstrukcji.

Atak Ukrainy na obwód kurski. Media: 700 rosyjskich żołnierzy odciętych

Jeden z nich dotyczył właśnie uderzenia na most nieopodal Głuszkowa, co odcięło m.in. miejscowości Tiotkino, Popowo i Wołfino, a także 30 innych osad w okolicy. Oznacza to, że ewentualna ewakuacja może odbywa się tam wyłącznie drogą wodną.