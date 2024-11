Władimir Putin podpisał 23 listopada ustawę zezwalającą rosyjskim żołnierzom, którzy walczyli w Ukrainie, na umorzenie pożyczek do 10 milionów rubli (około 400 tys. zł). Ma to na celu zachęcenie Rosjan do podpisywania kontraktów z Ministerstwem Obrony i przyłączenie się do działań wojennych.

Rosja. Władimir Putin zaniepokojony. Analitycy wskazują powody

22 listopada Rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło projekt ustawy , która zobowiązałaby do zwrotu tych jednorazowych płatności, jeśli żołnierze dopuszczą się "rażącego wykroczenia dyscyplinarnego" lub uchylą się od obowiązków wojskowych. Ma to związek z rosnącymi kosztami wojny.

Wojna w Ukrainie. Ogromne koszty Rosji

Rosja wydała do tej pory ponad 167, 3 mld mld dolarów na działania wojenne. Według wyliczeń opublikowanych we wrześniu przez Forbes same działania zbrojne kosztowały Rosję do tej pory 51,3 mld dolarów. 34 mld dolarów to koszty zniszczonego sprzętu, a 35,1 mld dolarów pochłonął żołd.